Son dakika: Gülistan Doku Tunceli'de bir anda kaybolmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı 15.01.2020 12:33

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan ve baraj gölünde arama çalışması yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 150 kişilik ekiple devam ediyor. Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevki'inde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi'nin katılımıyla devam eden çalışmalar bugün de sürüyor.

ODASINDA İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU İDDİASI

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan elde edilen bilgilere göre, Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen bir intihar mektubu bugün yurttaki odasında bulundu. 10 gündür kayıp olan ve her yerde aranan Gülistan'ın yazdığı öne dürülen mektubun bugün ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti yarattı.

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?

Tunceli, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 10 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek kızları Gülistan'ın kaybolduğu ihbarıyla polise başvurdu.

Başvuru sonrası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok(23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edildi. Abarok'un Tunceli'de görevli bir polis memurun üvey oğlu olduğu iddia edilirken, Gülistan'ın kaybolmasından sonra Tunceli'den ayrıldığı ve yurt dışına gittiği öne sürüldü.