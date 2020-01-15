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şüphesi! 10 gün önce kayıplara karışan 'nun odasından intihar mektubu çıktı

'de yaşayan üniversite öğrencisi , 10 gün önce kayıplara karıştı. 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Doku için arama çalışması başlatıldı. Genç kızın yurttaki odasından mektubu çıktı. Ekipler, Gülistan'ın en son görüldüğü 'nde arama çalışmalarına başladı.

İNTIHAR ŞÜPHESI
Tunceli'de yaşayan üniversite öğrencisi , 10 gün önce kayıplara karıştı. 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Doku için arama çalışması başlatıldı. Genç kızın yurttaki odasından mektubu çıktı.



Ekipler, Gülistan'ın en son görüldüğü 'nde arama çalışmalarına başladı. Genç kızın 'da yaşayan ailesi çalışmaları yakından takip etti.

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