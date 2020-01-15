Tunceli'de yaşayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 10 gün önce kayıplara karıştı. 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Doku için arama çalışması başlatıldı. Genç kızın yurttaki odasından intihar mektubu çıktı.
Ekipler, Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarına başladı. Genç kızın Diyarbakır'da yaşayan ailesi çalışmaları yakından takip etti.
Ekipler, Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarına başladı. Genç kızın Diyarbakır'da yaşayan ailesi çalışmaları yakından takip etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.