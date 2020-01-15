Tunceli'de 11 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları devam ederken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok (23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edilmişti. Abarok'un üvey babası polis memuru E.Y., Milliyet'e yaptığı açıklamada "Gülistan'ın kaybolduğu gün Zaynal'in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili bizim uzaktan yakından herhangi alakamız yok" dedi. E.Y., şunları söyledi: