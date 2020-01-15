Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.01.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:18

ile ilgili flaş gelişme! Kamera kayıtları var!

’de 5 Ocak’tan bu yana kayıp olan hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Genç kızın kaybolmasından bir süre önce Rus uyruklu erkek arkadaşı ve ailesinin evinde tartışma yaşandığı iddia edildi. Abarok'un üvey babası polis memuru E.Y. yaptığı açıklamada "Gülistan'ın kaybolduğu gün Zaynal'in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili bizim uzaktan yakından herhangi alakamız yok" ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 11 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları devam ederken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok (23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edilmişti. Abarok'un üvey babası polis memuru E.Y., Milliyet'e yaptığı açıklamada "Gülistan'ın kaybolduğu gün Zaynal'in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili bizim uzaktan yakından herhangi alakamız yok" dedi. E.Y., şunları söyledi:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGülistan Doku ile ilgili flaş gelişme! Kamera kayıtları var!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri