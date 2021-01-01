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SON DAKİKA: Esenyurt'ta sır ölüm: 4 çocuk annesi kadının cesedi sokakta bulundu

SON DAKİKA: Esenyurt'ta sır ölüm: 4 çocuk annesi kadının cesedi sokakta bulundu
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Son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta temizlik görevlisi bir kişi, sokak ortasında 4 çocuk annesi kadının cansız bedenini buldu. Kadının cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Esenyurt'ta temizlik görevlisi bir kişi, sokak ortasında 4 çocuk annesi kadının cansız bedenini buldu.





Kadının cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak'ta sabah saatlerinde sokağı gelen temizlik görevlisi, bir kadının 2 otomobil arasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.




Sokağa gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni bulunan kişinin 4 çocuk annesi Arife Nayır olduğu tespit edildi.






Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, cesedin bulunduğu noktada incelemeler yaptı. Nayır'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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