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CHP yandaşı Sözcü'den skandal manşet! Ayasofya'nın ibadete açılmasını "felaket" olarak gördüler

CHP yandaşı Sözcü'den skandal manşet! Ayasofya'nın ibadete açılmasını
01.01.2021 12:50
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CHP yandaşı Sözcü gazetesi, 2021 yılında da nasıl bir yayın politikası izleyeceğini gözler önüne serdi. 2020 yılı boyunca dini ve milli her türlü konuda değerlerimizin karşısında yer alan Sözcü, 2021 yılının ilk manşetinde de Haçlı artıklarının yanında yer aldı. Sözcü, Ayafosya'nın açılmasını 2020 yılında yaşanan felaketler listesine ekledi. Sözcü gazetesinin skandalını AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında değerlendirdi.


Dünya zorluklarla geçen 2020 yılını geride bıraktı. Yeni yılın ilk gününde CHP yandaşı Sözcü gazetesi tepki çeken bir karara imza attı.

Bugünkü manşetinde Noel Baba'ya yer veren Sözcü, '2020'nin torbasında felaket ve gözyaşı çıktı' ifadelerine yer verdi.

AYASOFYA'NIN AÇILMASINI 'FELAKET' OLARAK DUYURDULAR
Ay ay Türkiye'de yaşanan 'felaketlere' yer veren gazete, 86 yıl sonra 24 Temmuz tarihinde ibadete açılan Ayasofya'ya da görselinde yer verdi.

Sözcü'nün haber metni ise şöyle;

''Yıllarca müze olarak hizmet veren Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi.''

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