Küçükçekmece'de feci manevra: Motosikletliye çarpmamak isterken İETT otobüsüne daldı

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 21:35 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 21:38

Motosikletten Kaçarken İETT Otobüsüyle Çarpıştı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi 221'inci Sokak'ta meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 34 PMG 924 plakalı otomobil, sağ şeritten aniden gelen Tarık Z.B.'nin kullandığı 34 MTP 147 plakalı motosiklete çarpmamak için refleksle sola doğru ani bir manevra yaptı. Sürücüsünün ani hamlesiyle kontrolünden çıkan ve savrulan otomobil, karşı istikametten gelmekte olan İETT otobüsüne hızla çarptı.

Boş Olması Facianın Önüne Geçti

Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir korkuyla yardıma koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kazaya karışan İETT otobüsünün o esnada servis dışı veya hat boşluğunda olması sebebiyle içerisinde yolcu bulunmadığı öğrenildi. Otobüste yolcuların olmaması olası bir can pazarının ve büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı, İnceleme Başlatıldı

Kazada, otomobilin kaçmaya çalıştığı motosiklet sürücüsü Tarık Z.B. bacağından darbe alarak hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bacağından yaralanan motosikletliye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra tedbir amaçlı olarak ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.