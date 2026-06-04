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Konya'da cani koca dehşeti: Uzaklaştırma kararına rağmen eşini boynundan bıçakladı

Konya'da cani koca dehşeti: Uzaklaştırma kararına rağmen eşini boynundan bıçakladı

Selçuklu'da hakkında koruma tedbiri bulunan gözü dönmüş koca, gizlice geldiği evde çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayarak kanlar içinde bıraktı.

Uzaklaştırma Kararına Rağmen Eve Geldi

Olay, saat 19.40 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Emine El Musa, kendisine sürekli şiddet uygulayan eşi İbrahim El Fidyen hakkında daha önce emniyete giderek şikayetçi oldu ve mahkeme kanalıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak hakkındaki yasal uzaklaştırma kararına ve koruma tedbirine uymayan İbrahim El Fidyen, akşam saatlerinde eşinin yaşadığı eve geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çocuklarının Çığlıkları Arasında Dehşet Saçtı

Gözü dönmüş koca, tartışmanın alevlenmesiyle birlikte evde bulunan çocuklarının gözü önünde yanındaki bıçağı çekerek eşi Emine El Musa'ya saldırdı. Eşini boynundan bıçaklayan saldırgan, talihsiz kadını kanlar içerisinde yere yığılmasının ardından hızla evden çıkarak izini kaybettirdi. Annesinin kanlar içinde kaldığını gören küçük çocukların feryatları ve çığlıkları üzerine apartman sakinleri ve komşular durumu fark etti. Komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk etti.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı, Polis Saldırganın Peşinde

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Emine El Musa'ya evde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sedye ile ambulansa alınan talihsiz kadın, acil koduyla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin incelemeler sürerken, evde dehşete şahit olan çocuklar koruma altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri feci olayın yaşandığı evde detaylı delil çalışması yaptı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzaklaştırma kararını ihlal ederek eşini bıçaklayan ve olay yerinden kaçan firari koca İbrahim El Fidyen'in yakalanması için kent genelinde geniş çaplı arama ve yakalama çalışması başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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