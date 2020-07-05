Son dakika: Erzurum’da korkutan hortum! O anlar kameralara yansıdı

05.07.2020 17:14

Gelen son dakika haberine göre, Erzurum'da güneşli havada aniden ortaya çıkan ve önüne kattığı her şeyi götüren hortum, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Edinilen son dakika bilgisine göre; bölgede hortum nedeniyle birçok ev ve ahırın çatısı zarar gördü.

Erzurum'da ortaya çıkan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, önüne ne kattıysa götürdü.

Erzurum'da sabah saatlerinde güneşli havada aniden ortaya çıkan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle kentte birçok ev ve ahırın çatısının zarar gördüğü öğrenildi.