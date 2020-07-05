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Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz destanına 'tiyatro' diyenlere sert tepki | Video klip

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz destanına 'tiyatro' diyenlere sert tepki | Video klip
05.07.2020 16:32

Terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Darbe girişiminin 4. yıl dönümü öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden derlenen video klip sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere sert tepki gösterdi. İşte kısa süre içerisinde sosyal medya milyonlarca kişi tarafından izlenen o video...


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