Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

05.07.2020 20:25

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil." ifadelerine yer verdi.