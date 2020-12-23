SON DAKİKA: CHP'li İBB'den İstanbul'da taksi minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam

Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına zam geldi. İstanbul'da taksi minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. CHP başkan Ekrem İmamoğlu, yönetime geldiğinde İstanbul'da hayatı ucuzlatacağını iddia etmişti.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleşti.







2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.





Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

En kısa mesafenin 2.50'den 2.75 TL'ye, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması teklif edilirken, yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.







Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe ise 2.50'den 2.75 TL'ye çıktı.





TAKSİ AÇILIŞI 5.55 OLDU

Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksilerde 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı.





ULAŞIM UCUZLAYACAK DEMİŞTİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağını vaat etmişti. İmamoğlu'nun sözünü tutmayıp ulaşıma peş peşe zam yapması tepki çekti.





İBB İSTANBULKART'A YÜZDE 67 ZAM YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tek kullanımlık toplu taşıma kartlarına yaklaşık yüzde 67 zam yapmıştı. 6 TL olan kartlar 10 TL'ye çıkmıştı.