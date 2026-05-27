Motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen feci çarpışmada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu.

Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Boyalıca Mahallesi'nde seyir halinde olan Recep U. idaresindeki hafif ticari araç ile Muhammet B. yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolsüz şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, üzerindeki sürücü ve yolcu yola savrularak acı içinde yerde kaldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Meydana gelen feci kazada, motosiklet sürücüsü Muhammet B. ile arkasında yolcu konumunda bulunan Bahar A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

