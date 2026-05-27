Virajı alamayan otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 22:07

Virajı Alamayarak Savruldu

Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram tatilini geçirmek üzere memleketleri Kuzluk köyüne gelen ailenin içinde bulunduğu Muzaffer B. yönetimindeki otomobil, köy yolundaki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine ok gibi saplandı.

Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde adeta can pazarı yaşandı. Feci kazada sürücü Muzaffer B. ile araçta yolcu konumunda bulunan Emine B. ve Fatma B. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören köy sakinleri ve yoldan geçen diğer sürücüler büyük bir panikle durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hastanede Tedavi Altına Alındılar

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, araç içerisinden çıkarılan yaralı aile fertlerine olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulanslara alınan 3 yaralı, ileri tetkik ve tedavi amacıyla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.