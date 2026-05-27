Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e kurultay resti: "Mahkemenin tedbir kararı var toplayamazsınız!"
"Mutlak butlan" kararıyla çalkalanan CHP’de sular durulmazken, hukuki olarak genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve mevcut genel merkez yönetiminden gelen peş peşe kurultay çağrılarına hukuki bir hamleyle yanıt verdi; olağanüstü bir kurultay toplamanın mevcut mahkeme süreçleri nedeniyle imkansız olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, parti organları üzerindeki "tedbir kararı" kalkmadan atılacak her adımın usulsüz olacağını vurguladı.
