İstanbul'da ulaşıma zam: İBB zam kararını resmi olarak duyurdu. Mavi kart, öğrenci kartı tarifesi çok yükseldi. 10 Şubat 2020 itibariyle uygulama başlıyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de İETT'ye yüzde 35 zam geldi. İstanbul Büyükşehir zammı resmi olarak duyurdu. Tarife 10 Şubat 2020 itibariyle uygulanmaya başlayacak. İBB'den yapılan açıklamada maliyetin yüzde 43 arttığı aslında zam oranın bu kadar olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile zammın daha düşük tutulduğu ifadelerine yer verildi.

İŞTE İSTANBUL YENİ TOPLU TAŞIMA FİYAT TARİFESİ

Yeni tarifeye göre; en kısa mesafe ücreti 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi.

Öğrenci abonman ücretlerine de yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre öğrenci abonman fiyatı 40 liradan 50 liraya yükseldi. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3.50 lira, öğrenci bileti 1.75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı'nın fiyatı ise 50 lira olarak belirlendi.

Yeni fiyat tarifesi şöyle:

Tam elektronik bilet 3,50 lira,

Öğrenci bileti 1,75 lira,

Tam Mavi Kart 275 lira,

Öğrenci Mavi Kartı 50 lira oldu

Eski fiyatlar

Mavi tam kart 205 lira

Öğrenci kartı 40 liraydı

Aktarma ücretleri ne kadar oldu?

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

İBB'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.



Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yaptı: İBB'de neler oluyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz 5 bin işçiyi kovan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği gibi 10 gün içinde ulaşımdan suya otoparktan bisiklet kiralamaya kadar birçok hizmete de zam yaptı.