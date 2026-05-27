Bozdoğan'da alevlerin arasında kalan bina kullanılamaz hale geldi!

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 21:38

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Olay, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana geldi. A.C. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen bir evde, henüz net olarak belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri büyük bir panik yaşadı. Ahşap ve beton karışımı yapının da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi etkisi altına aldı.

Ekipler Seferber Oldu

Durumun ciddiyeti üzerine vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye ivedilikle Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erleri alevlere amansız bir mücadele ile müdahale etmeye başladı. Yangının büyüklüğü nedeniyle Bozdoğan Belediyesi de su tankerleri göndererek söndürme çalışmalarına sahada aktif destek verdi.

Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ve belediye ekipleri, yangının bitişikte bulunan diğer evlere ve yerleşim yerlerine sıçramaması için adeta zamanla yarışarak yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler çevre binalara yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemede, tamamen yanan evin küle döndüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.