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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TOKİ temel atma töreninde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TOKİ temel atma töreninde önemli açıklamalar
23.12.2020 18:01
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk’ta yapılacak olan 522 Konutun Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Arnavutluk Türkiye'nin yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk'un acısı bizim de acımızdır" dedi.


Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 Konutun Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan satır başlıkları:
Arnavutluk Türkiye'nin yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk'un acısı bizim de acımızdır.

42 milyon Euro'ya mâl olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir.

Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. En kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız.

Konutların Arnavut kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyorum.

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