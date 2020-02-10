İstanbul'da ulaşıma gelen peş peşe zamların ardından deniz ulaşımına da zam yapıldı. İstanbul'da elektronik tam bilet 3.50 lira olurken metrobüs tam bilet fiyatı da 5.20 liraya yükseldi. Marmaray'da ise tüm duraklar arası yolculuk da 5.70 liradan 7.75 liraya yükseltildi.

HAREM-SİRKECİ VE İSTİNYE ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATLARINA ZAM

Bu zamların ardından deniz ulaşımına da zam geldi. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında otomobiller için uygulanan tek yön araç fiyatı 13 liradan 18 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 18 liralık fiyat tarifesi de 24 liraya çıkartıldı.

İstanbul Şehit Hatları'nın işlettiği İstinye-Çubuklu hattında ise otomobiller için uygulanan 10 liralık fiyat tarifesi 12 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 15 liralık tarifeler ise 18 liraya çıkartıldı.

Deniz ulaşımında yapılan tüm zamlı tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

MARMARAY'A DA ZAM YAPILDI

Marmaray geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını TCDD de Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren yürürlüğe aldı.

Yeni tarifeye göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu.



Yeni tarife şöyle:

1-7 durak: 3.5 TL

8-14 durak: 4.5 TL

15-21 durak: 5.2 TL

22-28 durak: 6 TL

29-35 durak: 7 TL

36-43 durak: 7.75 TL

METROBÜSE, METRO VE İETT'YE YÜZDE 35 ZAM

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugün itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, Aylık akbil de olarak bilinen 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.