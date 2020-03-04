Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile görüşmesi öncesi kritik mesaj: Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek 04.03.2020 13:49

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden beklentisinin, bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söyledi.