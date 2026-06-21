Aysel Yıldırım cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 12:12

Kamera Kayıtları Ortaya Çıkardı: Girişi Var, Çıkışı Yok

Saha çalışmalarını derinleştiren cinayet büro ekipleri, olay tarihinde şüpheli Aykut Aslan ile aynı binada oturan ve daha sonra taşınan bir komşunun evinde güvenlik kamerası bulunduğunu fark etti. İncelemeye alınan kayıt cihazındaki görüntülerde, Aysel Yıldırım'ın 19 Mart günü saat 13.30 sıralarında ticari taksiyle gelerek Aykut Aslan'ın bulunduğu apartmana giriş yaptığı net bir şekilde görüldü. Yapılan kronolojik incelemede, genç kadının binaya girdikten sonra bir daha hiçbir şekilde dışarı çıkmadığı kesin olarak belgelendi.

Gece Yarısı Ticari Araçla Gizemli Sevkiyat

Kamera dökümlerinde sadece Aysel Yıldırım'ın giriş anı değil, cinayet şüphelisinin feci planı da deşifre oldu. Kayıtların devamında, baş şüpheli Aykut Aslan'ın gece saatlerinde apartmanın önüne ticari bir araç getirdiği, aracı geri geri kapıya yanaştırarak içeriği henüz belirlenemeyen bazı büyük eşyaları yüklediği ve hızla adresten ayrıldığı kameralara yansıdı. Ekipler, bu eşyaların talihsiz kadının cenazesini gizlemek amacıyla taşındığı ihtimali üzerinde duruyor.

Taksi Şoförünün İfadesi Adresi Doğruladı

Genç kadının kaybolmadan önce narkotik madde temin etmek amacıyla kuzeninin yanından ayrıldığı ve tek başına Sümer Taksi'ye ait bir araca bindiği belirlendi. İfadesine başvurulan taksi şoförü, Aysel Yıldırım'ı Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki adrese bıraktığını kabul etti. Yapılan sorgulamada bu adresin, daha önce birlikte uyuşturucu kullandıkları ve aynı evde kaldıkları Aykut Aslan'a ait olduğu belirlendi.

"Seni Taşa Boğacağım" Tehdidi

Şüpheli Aykut Aslan'ın, Aysel Yıldırım kaybolduktan sonra kadına ait telefonu satmaya çalıştığı ve hedef saptırmak için "Onunla sosyal medyada canlı görüştüm, yaşıyor" iddiasında bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca zanlının olay günü talihsiz kadına, "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde feci ifadeler kullandığı da tanık beyanlarıyla dosyaya girdi.

Kamera görüntülerinin cinayeti tescillemesinin ardından harekete geçen ekipler, Aykut Aslan ile birlikte olayla bağlantılı 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari bir kadının yakalanması için operasyonlar sürerken; polis ve jandarma, şüphelilerin kamera kayıtlarında araca yükledikleri cenazeyi bulabilmek için dere yatakları ve arazilerde kazı çalışmalarına devam ediyor.