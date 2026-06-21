Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Adana'da gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi. Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda, Hasan Yaman idaresindeki 07 MYE 01 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde ilerlemekte olan A.Ç. kontrolündeki 01 VP 483 plakalı yakıt tankerine arkadan hızla çarptı. Çarpmanın feci etkisiyle savrulan otomobil, önündeki dev tankerin altına girerek adeta demir yığınına dönüştü.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam