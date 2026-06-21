Başkan Erdoğan'a duygusal hediye: "Baba bir geceni de bize ayır"

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 11:13

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir koordinasyonunda gerçekleşen buluşmada Erdoğan'a özel tasarım tablo takdim edildi.

Tabloda yer alan "Baba bir geceni de bize ayır" ifadesi, Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın geçmiş yıllarda babasına yazdığı nota gönderme olarak duygusal sözler içerdi.

Gençler bu nota "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" mesajıyla karşılık vererek Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca ailesinden fedakarlık ederek yürüttüğü çalışmalara şükranlarını bildirdi.