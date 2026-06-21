CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan'a duygusal hediye: "Baba bir geceni de bize ayır"

Başkan Erdoğan'a duygusal hediye: "Baba bir geceni de bize ayır"

TÜRGEV’in 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program çıkışında AK Parti gençlik teşkilatının Babalar Günü sürpriziyle karşılaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir koordinasyonunda gerçekleşen buluşmada Erdoğan'a özel tasarım tablo takdim edildi.
Tabloda yer alan "Baba bir geceni de bize ayır" ifadesi, Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın geçmiş yıllarda babasına yazdığı nota gönderme olarak duygusal sözler içerdi.

Gençler bu nota "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" mesajıyla karşılık vererek Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca ailesinden fedakarlık ederek yürüttüğü çalışmalara şükranlarını bildirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Fethiye’de kapı gıcırtısı kavgası can aldı: Komşu dehşeti kamerada
Fethiye’de kapı gıcırtısı kavgası can aldı: Komşu dehşeti kamerada
Isparta'daki kazada çok sayıda yaralı var
Isparta'daki kazada çok sayıda yaralı var
Isparta'da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı
Isparta'da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle