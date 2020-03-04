Başkan Erdoğan: ''Bu tarihi mücadeleyi lekelemeye çalışan, haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaktır, haindir" 04.03.2020 13:43

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir." ifadelerini kullandı..

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı ve gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ, KILIÇDAROĞLU'NU ŞÜKRANLA İZLİYORDUR"

Zaman zaman, Kılıçdaroğlu'nun ülkemizin Suriye meselesinden Akdeniz'deki politikalarına kadar hayati çıkarlarının söz konusu olduğu hususlarda söylediği sözleri acaba kimler keyifle dinliyordur diye merak ediyorum.

Önümüzdeki fotoğrafa şöyle bir baktığımızda, cevap hemen karşımıza çıkıyor. Mesela Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur. Mesela darbeci Hafter, Kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak dinliyordur. Mesela, PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütleri, Kılıçdaroğlu'nu şükranla izliyordur.

Mesela Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için her gün envai çeşit oyunlar sergileyen Amerika'daki, Avrupa'daki, Rusya'daki, İran'daki bazı çevreler, Kılıçdaroğlu'nu takdirle takip ediyordur.

"KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ, ÜLKENİN BİRLİĞİNE, BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRIYOR"

Evet, bugün de Kılıçdaroğlu ve ekibi, ülkemizin doğrudan doğruya iç cephesine, yani birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine saldırıyor. Bunu da gafletlerinden değil; tamamen kasıtlı bir şekilde yapıyorlar. Allah'ın izniyle dün olduğu gibi bugün de, verdiğimiz mücadelede, hem sahada zafere yürüyeceğiz, hem de bu müstevli destekçilerini milli iradenin ayakları altında ezerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız.

"BU ZATIN GÖNLÜNÜN BAŞKA YERLERDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Esasen, bu zatın gözünün ve gönlünün başka yerlerde olduğunu da biliyoruz. Kılıçdaroğlu mevcut tutumuyla, Esed'in Suriye'de, İsrail'in Filistin'de hayata geçirmeye çalıştığı "insansızlaştırma" politikasına destek veren bir yerde durmaktadır.

Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir. Bir insanın kendi ülkesine ve kendi milletine böylesine derin bir kin beslemesi için, ya geçmişte ağır bir travma yaşaması, ya da daha başka bir çıkar hesabının pençesine düşmüş olması lazımdır. Sanıyorum, karşımızdaki zatta her iki durum birden söz konusudur.