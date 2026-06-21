Aysel Yıldırım cinayetinde kahreden detaylar: Katil zanlısı ve 3 şüpheli gözaltında!

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 11:37

Katil zanlısı ve kız arkadaşı yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmada elde edilen yeni deliller, cinayetin perdesini araladı. Toplanan bulgular doğrultusunda, kayıp genç kızı Aykut Aslan'ın öldürdüğü değerlendirildi. Düzenlenen operasyonla katil zanlısı Aykut Aslan, kız arkadaşı olduğu belirtilen Derya Akçaba, şüpheliler Olga Öğüt ve Onur İlhan gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen Serap Alagöz'ün yakalanması için ise emniyet güçlerinin başlattığı geniş çaplı çalışmalar devam ediyor.

Bakan Gürlek: "Kızımızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı"

Yürekleri yakan gelişmeye dair açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, adaletin tecellisi için mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kırsal alanda ve dere yataklarında cenaze aranıyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen konum verileri doğrultusunda ekipler harekete geçti. Talihsiz kadının cansız bedenine ulaşılması amacıyla belirlenen dere yatakları ile gömüldüğü değerlendirilen arazilerde arama ve kazı faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Başsavcılığın koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü tahkikat, tüm karanlık noktaların aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.