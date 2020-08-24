Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

24.08.2020 21:44

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardındanönemli açıklamalarda bulundu. Giresun'daki sel felaketi sebebiyle vergi mükelleflerinin mücbir sebep kapsamına alındığını belirtti. Yunanistan'ın Akdeniz'deki NAVTEX kararına tepki gösteren Başkan Erdoğan, kendini hedef alan ABD Başkan adayı Biden'a ve muhalefe de sert tepki gösterdi. Erdoğan Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin önemine dikkat çekereken "Akdeniz'de de müjdeli haberleri alabiliriz" ifadelerini kullandı.