Başkan Erdoğan, Biden'a ve iş birlikçi muhalefete yüklendi: Zırvanın arkasına saklandılar

24.08.2020 21:44

Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ABD Başkan adayı Biden'ın sözlerine konuşmasında yer vererek, "Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı ardından kameraların karşısına geçti ve gündeme dair flaş mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın gündeminde ABD Başkan adayı Joe Biden'ın küstah sözleri vardı.

"BÖYLE BİR İFADEYİ BİZİM İÇİN NASIL KULLANIRSIN"



Erdoğan, "Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymadan ifşa edilmesidir. Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar." dedi.

MUHALEFETE YÜKLENDİ



Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan, "Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir." mesajını verdi.





"BİZ SANDIKLA GELDİK, SANDIKLA GİDERİZ"

Öte yandan Erdoğan, "Biz sandıkla geldik, sandıkla gideriz. Başka türlü gitmeyiz. Çareyi millette değil de dışarıda arayanlar için bundan daha büyük örnek ve ibret olabilir mi? Biz Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle 2023'te de milletimize desteği sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

JOE BİDEN NE DEMİŞTİ?

Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden, ''Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' ifadelerini kullanmıştı.