Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'ın NAVTEX ilanına sert tepki

24.08.2020 21:44

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan,"Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi NAVTEX mesajını yayınlamıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar Navtex'te karşımıza çıkacaklardır." dedi.

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan,"Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi NAVTEX mesajını yayınlamıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar Navtex'te karşımıza çıkacaklardır." dedi.

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın skandal NAVTEX kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi NAVTEX mesajını yayınlamıştır. Yunanistan'ın böyle bir ilana hakkı yoktur. Bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar Navtex'te karşımıza çıkacaklardır.