Başkan Erdoğan'dan flaş İdlib mesajı: Rejim güçlerini her yerde vuracağız! 12.02.2020 11:54

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalarda "Rejim saldırılarının karşılığını aldı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ama bu yetmez. Bundan sonra atacağımız adımları yarın ilan edeceğim" diyerek AK Parti Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşmayı işaret etmişti. Başkan Erdoğan, işaret ettiği AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 23 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elazığ ve Malatya depremlerinden etkilenenler için ayrıca bir yardım kampanyası başlattığımızı söylemiştim. Bu kampanya hesabında yaklaşık 1 milyon lira toplanmış bulunuyor. Bu sıkıntılı dönemde milletimizin yanında olmak bizim en büyük görevimizdir.

Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar şehit sayımız İdlib'de 14'ü buldu. Huzur ortamından rahatsız olan terör örgütleri, sürekli insanlık dışı eylemleriyle kana susamışlıklarını gösteriyor. Afrin'deki bombalı araç saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Benzer tacizler diğer harekat bölgelerinde sivillere de yöneltiliyor. Rejim ve onlarla hareket eden Rus güçleri ve İran destekli militanlar sivillere saldırıyor. Söze gelince insan haklarını, çocukları, kadınları, sivil hassasiyetlerini ağızlarından düşürmeyenler, derin bir sessizliğe gömülmüş durumdular.

Herkes gözünü kapatsa, sırtını dönse de Türkiye bu durum seyirci kalmayacaktır. İdlib'de rejim ve Ruslarla hareket edenler doğrudan sivilleri hedef aldığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Amaçları sahayı tamamen boşaltmaktır. Bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı. Madem durum bu biz de lafa değil, sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz.

ŞUBAT SONUNA KADAR...

Şubat sonuna kadar rejimi gözlem noktalarının gerisine çıkarmakta kararlıyız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonucunu beklemeden ne yapmamız gerekiyorsa, onun adımını atacağız. Bu nedenle İdlib'deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, provokasyonlarına göz yumacak değiliz.

"EN KÜÇÜK ZARAR GELİRSE REJİM GÜÇLERİNİ HER YERDE VURACAĞIZ"

Adana Mutabakatı'nın gereği bu. Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde Soçi Muhtırasına sadık kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum. Harekat bölgelerimize yönelik tacizlere ilişkin karşılık hakkımızdır, 1'e 10 misli ile vereceğimiz bir döneme girdik. Şehitlerimizin tek damla kanını rejimin güçlerine değişmeyiz.

Mehmetçiklerinin kanının döküldüğü bir yerde kendini ne kadar büyük görürse görsün hiç kimsenin güvende olmayacağını açıkça söylüyorum. Tüm gücümüzü kullanacağız. Unutulmamalıdır ki Suriye halkının özgürlük mücadelesi aynı zamanda 83 milyon Türkiye vatandaşının beka mücadelesidir. Suriye güvende olacak ki biz de kendi evimizde rahat edelim. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soranlar, terör örgütlerinin niçin hala Suriye'de faaliyet gösterdiğine hayıflananlar var. Kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için en hayırlısı neyse yapmaya devam edeceğiz.

Biz milletimizle el ve gönül birliği içinde bu büyük mücadeleyi verirken, birileri de içeride fitne çıkarmanın, kafaları bulandırmanın peşinde. bunu içeride ve dışarıda bazı kesimlerle aynı argümanlarla, aynı hedeflere saldırarak yapıyorlar. Bunun adı tetikçilik, alçaklık, fırsatçılık. Siyasetçinin görevi tetikçiliğe soyunmak değil, ülkesi ve milleti için hitap ettiği kesimin sözcülüğünü yapmaktır.