Koronavirüs bir biyolojik savaş olabilir mi? Çin büyükelçisi açıkladı! 12.02.2020 11:15

Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan Koronavirüs hakkında A Haber'e açıklamalarda bulunan Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, medyada yer alan biyolojik savaş iddialarına, “Çin hükümeti olarak bilim insanlarımızı bir araya getirerek virüsün kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Şu anda şu konuda fikir birliğine vardık. Büyük ihtimalle bu virüs başta yabancı hayvanlardan çıktı" şeklinde cevap verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulunan Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Salgın büyük çabalarımız sonucunda kontrol altına alınıyor diyebiliriz. Her şeyden önce dünya tarafından çok takip ediliyor. Büyük çabalarımız sonucunda her geçen gün vakaların sayısında azalış bulunuyor ve taburcu olanlar giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

BİR BİYOLOJİK SAVAŞ OLABİLİR Mİ?

Biyolojik savaş iddialarına da cevap veren Li, "Çin hükümeti olarak bilim insanlarımızı bir araya getirerek virüsün kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Şu anda şu konuda fikir birliğine vardık. Büyük ihtimalle bu virüs başta yabancı hayvanlardan çıktı. Çünkü Koronavirüs aslında bir tür yabani yarasadaki virüse yüzde 96 oranında benziyor. Ama yarasadan çıkmış olsa bile doğrudan insana geçtiğini düşünmüyoruz. Başka bir hayvana bulaşıp oradan insana geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

Koronavirüsten ölen kişilerin gerçek sayısının Çin hükümeti tarafından saklandığına ilişkin haberleri de değerlendiren Li, "Bu salgınla ilgili her gün güncelleyerek yayınladığımız verilerin hepsi dayanaklı ve gerçek rakamlar" şeklinde konuştu.