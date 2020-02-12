Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili 8 soru 12.02.2020 12:40

Her seçimde FETÖ ile ittifaka giren ve Türkiye düşmanlarıyla omuz omuza yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 yıl geçmesine rağmen FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmadı" dedi. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırma önergesinin AK Parti'nin oyları ile reddedildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, algı yaratarak FETÖ ile olan iş birliğini örtbas etmeye çalıştı. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var" şeklindeki samimiyetsiz ve çelişkili çıkışına 8 soru ile yanıt verdi.

FETÖ'ye her fırsatta kol kanat geren, FETÖ'ye karşı atılmak istenen her adıma ket vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var" dedi. Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu samimiyetsiz çıkışına bu 8 soru ile cevap verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak o sorular...



FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI SORULARI

Bizi FETÖ konusunda ikaz ettiklerini söyleyenler, bu yapının en büyük sözcüsü, taşeronu haline geldiler. Ya ikazları yalandı, ya da sonraki tavrı yalanlardır. Netice olarak bunların hayatı yalan. Bu işler madem soru sorarak oluyor, öyleyse ben de birkaç soru sorayım.

1. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin düşürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?

2. FETÖ'nün siyasi ayağı, 15 Temmuz'da öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yol verdiği siyasetçi midir?

6 danışman FETÖ'cü çıktı, Urla Belediye Başkanı FETÖ'cü çıktı. FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş, haberi yok.

3. FETÖ'nün siyasi ayağı, gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ortaya çıktıktan sonra desteklediği parti midir?

4. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ için yumruk yiyen parti midir, yumruk atan parti midir?

5. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün yargı darbesinde kullandığı yalan ve iftiraları siyasete taşıyan değil midir?

6. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile mücadeleye destek vermek yerine, süreci sulandıran değil midir?

7. FETÖ'nün siyasi ayağı, darbe kalkışmasını milletle durduran mıdır, kontrollü diyerek meşrulaştıran mıdır?

8. FETÖ'nün siyasi ayağı, bu yapıyla canı pahasına mücadele eden midir, CHP Genel Merkezi'ni işgal eden ayak takımı mıdır?