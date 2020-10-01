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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM 4. Kadın Konferansı'na video mesaj

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM 4. Kadın Konferansı'na video mesaj
01.10.2020 19:14

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 4. Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak, son yıllarda kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi nitelikte adımlar attık. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' ilkesinden hareketle, kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettik." ifadelerini kullandı.


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