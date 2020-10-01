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Son dakika: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü!

Son dakika: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü!
01.10.2020 19:14

Son dakika haberi... Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Vura vura ilerleyen Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü. O anlar A Haber ekibi tarafından görüntülendi.


Son dakika haberi... Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Vura vura ilerleyen Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü. O anlar A Haber ekibi tarafından görüntülendi.
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