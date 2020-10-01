Son dakika: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü!

Son dakika haberi... Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Vura vura ilerleyen Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü. O anlar A Haber ekibi tarafından görüntülendi.
Son dakika haberi... Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Vura vura ilerleyen Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü. O anlar A Haber ekibi tarafından görüntülendi.