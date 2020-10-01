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A Haber, Ermenistan'a büyük darbe vuran kahraman Azerbaycan askeri ile cephede: Zafer Azerbaycan'ın Karabağ bizimdir

A Haber, Ermenistan'a büyük darbe vuran kahraman Azerbaycan askeri ile cephede: Zafer Azerbaycan'ın Karabağ bizimdir
01.10.2020 19:06

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik karşı saldırı başlattı. "Zafer Azerbaycan'ın Karabağ bizimdir" diyen Azerbaycan'ın kahraman askerleri A Haber ekranlarından işgalci Ermenistan'a "Moralimiz yüksek, dökülen kanlar yerde kalmaz" mesajını verdi. İşte A Haber kamerısından Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından özel görüntüler...


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