Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı: Kaderimiz ve kederimiz ortaktır

21.05.2020 22:04

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden bugün açılış gerçekleştirilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

"Kaderimiz ve kederimiz ortaktır" inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz.



Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır. pic.twitter.com/3tHnbSS0yC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020

Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.





