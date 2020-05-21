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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! İşte özellikleri...
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! İşte özellikleri...
Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesi olacak Başakşehir Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin de video konferansla katıldığı tören hizmete açıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin özellikleri merak ediliyor. 89 bin metrekare arsa üzerine kurulan hastane, 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastane, 107 branşta hizmet vererek sağlık sistemine güç katacak. İşte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin özellikleri.
21.05.2020 14:34
- Son Güncelleme: 21.05.2020 14:34
İlk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün tam kapasiteyle hizmete alındı.
Japonya Başbakanı Abe'nin de video konferansla katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin metro çalışmasının Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak 1-1,5 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.
Toplam 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin özellikleri saymakla bitmiyor.
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ
Çevre düzenlemesi yapılan ve çam ve sakura ağaçları dikilen hastane havadan görüntülendi. 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane 10 bloktan oluşuyor.