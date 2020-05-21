Haberler Galeri Güncel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! İşte özellikleri...

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! İşte özellikleri...

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesi olacak Başakşehir Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin de video konferansla katıldığı tören hizmete açıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin özellikleri merak ediliyor. 89 bin metrekare arsa üzerine kurulan hastane, 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastane, 107 branşta hizmet vererek sağlık sistemine güç katacak. İşte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin özellikleri.

21.05.2020 14:34 - Son Güncelleme: 21.05.2020 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





