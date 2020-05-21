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    • 21.05.2020 12:15
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    ve Başkan Erdoğan ve 'nin katılımıyla açılıyor

    Son dakika haberi... ve tam kapasite ile hizmete açılıyor. Törene Başkan Erdoğan bizzat katılırken, Japonya Başbakanı videokonferans ile eşlik edecek. 789 bin metrekare arsa üzerine kurulan hastane, 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Hastane 107 branşta hizmet vererek sağlık sistemine güç katacak.

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    Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan ve , bugün, Başkan 'ın bizzat katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Erdoğan'ın 18 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" isminin verildiğini duyurduğu sağlık tesisi, bugün yapılacak törenle tam kapasite ile faaliyete geçecek.

    SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR
    Kovid-19 ile mücadele süresinde Başkan Erdoğan'ın kısa sürede faaliyete alınacağını müjdelemesinin ardından inşa çalışmalarına hız verilen hastanenin ilk etabı, 20 Nisan'da hizmete alındı. Önceki gün isim tabelaları da asılan hastanenin tamamının açılışı için geri sayım başlarken, sağlık tesisinin çevresindeki son hazırlıklar da görüntülendi. Türkiye'nin hizmet yarışına önemli katkılar sunacak hastanede ilk etabın açıldığı tarihten bu yana yalnızca Kovid-19 hastalarına hizmet veriliyor.

    ERDOĞAN VE ABE AÇACAK
    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılımı ve Japonya Başbakanı 'nin video konferans yöntemiyle iştirak edeceği törenin ardından tam kapasiteyle faaliyete geçecek. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi. Ayrıca, 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.

    GÜNDE 7 BİN HASTAYA HİZMET
    Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

    BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ ÇAM VE SAKURA İLE DONATILDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı. Türk-Japon işbirliğiyle yapılan hastane çevresine tarafından çam ve sakura ağaçları dikildi.

    Haberler Güncel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor
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