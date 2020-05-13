Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı

13.05.2020 23:10

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 13 Mayıs Türk Dil Bayramı ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." dedi.