Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye'nin bölgedeki rolünü değerlendirdi. DEAŞ'le mücadele için ABD'nin kurduğu koalisyonun çökmesinden sonraki politikanın değişmesiyle her şeyin değişmesi gerektiği sonucunun ortaya çıktığını dile getiren Tokmakoğlu, "Birleşmiş Milletler'in bu konjonktürde bir karar vermesi ve BM'nin bir barış planı ortaya koyması gerekiyor." dedi. Türkiye'nin mağdur Suriye halkına yardım ettiğini belirten Tokmakoğlu, "Türkiye'nin bölgede her şeyi yapabilecek gücü var." ifadelerini kullandı.
Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi: Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor?
14.05.2020 00:31
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