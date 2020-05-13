Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü

13.05.2020 21:27

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle ikili görüşme gerçekleştirdi. Dr. Hans Kluge görüşmede yaptığı açıklamada, "Ekibinizde yer alan uzmanlarınızla birlikte Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesindeki büyük tecrübesinin konu edildiği bir çalışma hazırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım." dedi.