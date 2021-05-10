RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
10.05.2021 23:12
Ana Sayfa 00:56
Doğduğun Ev Kaderindir final...
Ana Sayfa 00:20
Manisa'da cami hoparlöründen...
Ana Sayfa 01:12
İşgalci İsrail’in Mescid-i...
Ana Sayfa 00:21
Gazze’de 3 çocuk şehit edildi!
Ana Sayfa 01:29
Dışişleri’nden İsrail’ e...
Ana Sayfa 02:36
Açıklamalar peş peşe geldi:...
Ana Sayfa 07:23
Esra Erol'da Ali amca damat...
Ana Sayfa 01:23
Survivor Poyraz çıka çıka...
Ana Sayfa 00:55
Ciciş Ceyda Ersoy'dan son...
Ana Sayfa 08:41
Halit Özgür Sarı ve Su Burcu...
Ana Sayfa 08:34
Furkan Palalı ve Melike İpek...
Ana Sayfa 03:00
Kayıp atlara kayıt dışı ilaç!

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyonist saldırıya karşı diplomasi trafiğine hız verdi. Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


'in 'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyonist saldırıya karşı diplomasi trafiğine hız verdi. Erdoğan, Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN ABBAS VE HENİYYE İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde ve ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmelerde İsrail'in 'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta i olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, 'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

Haber Videoları