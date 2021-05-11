RAMAZAN İMSAKİYE
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Terör devleti İsrail Mescid-i Aksa'da yangın çıkardı fanatik Yahudiler sevinç çığlıkları attı: Ey zalimler helak olacaksınız

Terör devleti İsrail Mescid-i Aksa'da yangın çıkardı fanatik Yahudiler sevinç çığlıkları attı: Ey zalimler helak olacaksınız
11.05.2021 04:30
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İsrail polisi yeniden şiddet olaylarına başladı. Akşam namazının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Saldırılar sırasında atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı. Öte yandan Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudiler, çıkan yangın karşısında sevinç çığlıkları atarak görenleri tiksindiren bir manzara oluşturdu. Videoda duyulan 'Yimakh shemo’ adındaki şarkının anlamı olan ‘Köklerini kazıyalım adlarını tarihten silelim’ sözleri  terörist İsrail devletinin neyi amaçladığını da açıkca ortaya koyuyor.


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