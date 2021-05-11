Terör devleti İsrail Mescid-i Aksa'da yangın çıkardı fanatik Yahudiler sevinç çığlıkları attı: Ey zalimler helak olacaksınız

İsrail polisi yeniden şiddet olaylarına başladı. Akşam namazının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Saldırılar sırasında atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı. Öte yandan Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudiler, çıkan yangın karşısında sevinç çığlıkları atarak görenleri tiksindiren bir manzara oluşturdu. Videoda duyulan 'Yimakh shemo’ adındaki şarkının anlamı olan ‘Köklerini kazıyalım adlarını tarihten silelim’ sözleri terörist İsrail devletinin neyi amaçladığını da açıkca ortaya koyuyor.