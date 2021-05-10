RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa bahçesinde yangın çıkardı! Fanatik Yahudiler kutlama yaptı... | VİDEO

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa bahçesinde yangın çıkardı! Fanatik Yahudiler kutlama yaptı... | VİDEO

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa bahçesinde yangın çıkardı! Fanatik Yahudiler kutlama yaptı... | VİDEO
10.05.2021 22:21
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İsrail polisi yeniden şiddet olaylarına başladı. Akşam namazının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Saldırılar sırasında atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı. Öte yandan Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudiler, çıkan yangın karşısında sevinç çığlıkları atarak görenleri tiksindiren bir manzara oluşturdu.


İsrail güçleri bir kez daha Mescid-i Aksa'daki namaz kılan cemaati hedef aldı. İsrail polisleri ses bombalarıyla saldırdı.

Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandı. Yaralananlar arasında gazetecilerin olduğu ifade edildi.

İsrail polisinin saldırığı esnasında yangın çıktı. Bir ağaç alevler içinde kaldı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR
Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudi teröristler, çıkan yangın karşısında sevinç çığlıkları atarak kutlama yaptı.

Müslümanların kutsallarına değer vermeyen bu zihniyetin, ne kadar da hastalıklı bir yapı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

FANATİK YAHUDİLER SALDIRI HAZIRLIĞINDA
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığı açıklandı. İsrail polisinin saldırısının kısa sürdüğü ve şu anda gergin bir bekleyişin hakim olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri yüzlerce kişiyi yaralamıştı.

FİLİSTİNLİLER HAREM-İ ŞERİF'İ KORUMAK İSTEDİ
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

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