CANLI YAYIN
Geri
Mermer ocağı şantiyesinde yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Mermer ocağı şantiyesinde yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir mermer ocağında çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Şantiyede bulunan barakanın mutfak bölümünde başlayan yangının söndürülmesinin ardından 53 yaşındaki Haşim Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mutfakta Başlayan Alevler Şantiyeyi Sardı

Isparta'nın Sütçüler ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen feci bir yangın haberiyle sarsıldı. Saat 10.12 sıralarında Çandır köyü Yıldızlar Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren Demirkayalar Mermer Ocağı'na ait şantiyede büyük bir hareketlilik yaşandı. Şantiye alanında işçilerin barındığı barakanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı etkisi altına aldı.

Ekipler Seferber Oldu, Soğutma Çalışması Yapıldı

Yangını fark eden şantiye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeksizin çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin diğer alanlara sıçramaması için 3 itfaiye aracı ve 1 arazöz ile yangına yoğun bir şekilde müdahalede bulundu. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, küle dönen barakada bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

53 Yaşındaki İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından enkaz haline gelen barakaya giren ekipler, içeride acı bir manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemede, barakada bulunan 53 yaşındaki Haşim Özdemir'in feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Festival yolunda feci ölüm: Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı!
Festival yolunda feci ölüm: Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı!
Siber dolandırıcılara dev darbe: 29 ilde 409 şüpheli yakalandı!
Siber dolandırıcılara dev darbe: 29 ilde 409 şüpheli yakalandı!
Yeşilçam'ın asırlık çınarına veda: Kadir İnanır sonsuzluğa uğurlanıyor
Yeşilçam'ın asırlık çınarına veda: Kadir İnanır sonsuzluğa uğurlanıyor
Mahmut Tanal’ın kahvehane paylaşımı alay konusu oldu
Mahmut Tanal’ın kahvehane paylaşımı alay konusu oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle