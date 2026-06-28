Mermer ocağı şantiyesinde yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 17:49

Mutfakta Başlayan Alevler Şantiyeyi Sardı

Isparta'nın Sütçüler ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen feci bir yangın haberiyle sarsıldı. Saat 10.12 sıralarında Çandır köyü Yıldızlar Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren Demirkayalar Mermer Ocağı'na ait şantiyede büyük bir hareketlilik yaşandı. Şantiye alanında işçilerin barındığı barakanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı etkisi altına aldı.

Ekipler Seferber Oldu, Soğutma Çalışması Yapıldı

Yangını fark eden şantiye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeksizin çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin diğer alanlara sıçramaması için 3 itfaiye aracı ve 1 arazöz ile yangına yoğun bir şekilde müdahalede bulundu. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, küle dönen barakada bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

53 Yaşındaki İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından enkaz haline gelen barakaya giren ekipler, içeride acı bir manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemede, barakada bulunan 53 yaşındaki Haşim Özdemir'in feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.