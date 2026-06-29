Oktay Kaynarca'yı mutlu eden karar: Oh be!
Kim Kim Milyoner Olmak İster? sahnesi, bu hafta hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı Özgür Altınok sergilediği performansla stüdyoda adeta fırtına koptu. Akıl dolu hamleleriyle dikkat çeken ve doğru tahmin ettiği "Aha ha" yanıtı sayesinde 500 bin TL'lik barajı aşmayı başaran Altınok, 1 milyon lira değerindeki büyük soruya kadar ulaştı. Ancak bu aşamada daha fazla risk almak istemeyen başarılı öğretmen, ödülünü güvence altına alarak yarışmadan çekilme kararı aldı.Yarışma boyunca yaptığı espriler, sempatik tavırları ve samimi hayat hikayesiyle kısa sürede ekran başındakilerin sempatisini kazanan Özgür Öğretmen, izleyicilerden tam not aldı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Televizyon