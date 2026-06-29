CANLI YAYIN
Geri
Oktay Kaynarca'yı mutlu eden karar: Oh be!

Oktay Kaynarca'yı mutlu eden karar: Oh be!

Kim Kim Milyoner Olmak İster? sahnesi, bu hafta hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı Özgür Altınok sergilediği performansla stüdyoda adeta fırtına koptu. Akıl dolu hamleleriyle dikkat çeken ve doğru tahmin ettiği "Aha ha" yanıtı sayesinde 500 bin TL'lik barajı aşmayı başaran Altınok, 1 milyon lira değerindeki büyük soruya kadar ulaştı. Ancak bu aşamada daha fazla risk almak istemeyen başarılı öğretmen, ödülünü güvence altına alarak yarışmadan çekilme kararı aldı.Yarışma boyunca yaptığı espriler, sempatik tavırları ve samimi hayat hikayesiyle kısa sürede ekran başındakilerin sempatisini kazanan Özgür Öğretmen, izleyicilerden tam not aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Televizyon

Bunlar da Var

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: Veyis Aydoğan vefat etti
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: Veyis Aydoğan vefat etti
Kadir İnanır'a büyük vefa: Cenaze namazı için cami avlusu doldu taştı!
Kadir İnanır'a büyük vefa: Cenaze namazı için cami avlusu doldu taştı!
Altı Üstü İstanbul 3. Bölüm Fragman İzle
Altı Üstü İstanbul 3. Bölüm Fragman İzle
Kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı: Genç avukat ölüm kalım savaşında
Kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı: Genç avukat ölüm kalım savaşında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle