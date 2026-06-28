Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: Veyis Aydoğan vefat etti

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 18:56

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Şarampole Yuvarlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi, Karacaören köyü yakınlarında meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre; Ö.A. yönetimindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçtu.

Ekipler Olay Yerine Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevre sakinlerinin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Ö.A. ve araçta yolcu olarak bulunan Veyis Aydoğan, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Veyis Aydoğan, durumunun ağır olması sebebiyle doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Ö.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.