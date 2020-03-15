Suudi Arabistan'da uçakta koronavirüs kavgası! Öksürünce ortalık karıştı! 15.03.2020 08:52

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyanın üzerine kabus gibi çöktü. İnsanlar artık birbirlerine ‘Acaba koronavirüslü mü?” gözüyle bakar oldu. Bunun en net örneği de Suudi Arabistan’da yaşandı. Suudi Arabistan’dan Lübnan’a giden uçakta, yolculardan ikisi maske takmayı reddedip öksürünce kavga çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Tedirgin bir şekilde yaşayan insanlar maske ve eldivenlerle sokağa çıkarken öksüren birini görünce kaçacak yer aramaya başladı. Suudi Arabistan'dan Lübnan'a giden uçakta, yolculardan ikisi maske takmayı reddedip öksürünce kavga çıktı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Yemen Hükümeti, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla iki hafta boyunca ülkedeki tüm havaalanlarının uçuşlara kapatılacağını açıkladı.

Hükümet, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği olağanüstü toplantıda, Kovid-19'dan korunma yollarını görüştü.

Hükümete bağlı SABA haber ajansına göre, toplantıda, çarşamba gününden başlamak üzere 2 hafta boyunca ülkedeki tüm havaalanlarında uçuşların çift yönlü olarak askıya alınmasına karar verildi.

Kararın, insani amaçlarla yapılan uçuşları ya da yardım kampanyalarını kapsamayacağı kaydedildi.

Hükümet ayrıca, salı gününden itibaren sınır kapılarının kapatılmasına ve eğitime bir haftalığına ara verilmesine karar verdi.

Yemen'de şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.