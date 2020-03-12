İstanbul Barosu'na üye avukat Gözde İşçi Güngör, her gün yüzlerce kişinin ölümüne neden olan virüsün yarattığı endişenin etkisiyle, ofise el dezenfektanı almak istedi. Av. Güngör, 25 Şubat akşamı bir e-ticaret sitesine girdi ve aradığı ürünü buldu. Bir litrelik ürünün fiyatı 42 TL'ydi. Av. Güngör siparişini onayladı hesabından para çekildi. Sistemde, ürünün kargoya verildiği ve 26-29 Şubat arası belirttiği adrese ulaşacağı bilgisi yer aldı.



Ancak, belirtilen sürede ürün gelmediği gibi ürüne ilişkin herhangi bir kargo kaydının dahi olmadığı anlaşıldı. Güngör bu kez, e-ticaret sitesi ile temasa geçti. Site çalışanları kendisine dönüş yapılacağı bilgini verdi ancak herhangi bir dönüş olmadı. Güngör, esas şoku ise önceki gece siteye girdiğinde yaşadı. 42 liralık ürün 249.9 liraya çıkmıştı.

İKİ HAFTADA YÜZDE 4.185 ARTTI

Dün sabah siteye girenler ise 1 litrelik ürünün tükendiğini, 50 mililitrelik ürünün ise 90 liraya satıldığını gördü. Bir başka ifade ile 25 Şubat'tan 11 Mart'a kadar aradan geçen iki haftalık sürede el dezenfektanı yüzde 4 bin185 zamlanmıştı. Av. Güngör, haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla hem e-ticaret sitesi hem de Bursa'da bulunan tedarikçi firma hakkında, Sağlık ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyette bulundu.

UYKUDAYKEN SİPARİŞLER PATLAMIŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre, suçlanan tedarikçi firmanın ortağı Aykut A. ise, Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Fazla para alma amacımız olamaz. 25 Şubat akşamı çok büyük bir talep aldık. O gece 4 bin yeni sipariş almışız. Ki bu siparişler biz uyurken olmuş. Yoğun talep olunca, ürünün satışını durdurduk. 300-400 müşterinin ürününü gönderemedik, ancak onları da göndereceğiz. Emin olun, 42 liraya satılan ürünü çok daha yüksek bir fiyata temin edip alıcıya göndereceğiz. Sitede 250 liraya satılan ürün ise bizim firmanın değil."

DEZENFEKTAN POMPASI BULAMIYORUZ

İç piyasada satılan dezenfektanların tamamına yakını Türkiye'deki 3-4 büyük firma tarafından üretiliyor. Üretici firmalardan birinin yetkilisi "Talep 1'e 40 arttı. Bu da tüm dengeyi altüst etti. Bu ürünün ham maddesi alkol. Ve alkol de ithal ediliyor. Alkolün litresi daha önce 1.30 dolarken şimdi 2 dolar seviyesinde. Daha da önemli sorun, dezenfektan pompası bulamıyoruz... Bu ürün Çin'de üretiliyordu, Çin'de de durum malum. Yine, plastik kap sorunu var, çünkü hammaddesi Çin'den geliyordu" dedi.