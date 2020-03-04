Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptığı görüşme sona erdi.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borrell'e; AB'nin ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB'nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim" ifadelerini kullandı.
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