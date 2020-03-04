Esad halkına yaptığı zulüm karşısında yargılanacak mı? 04.03.2020 17:17

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak, Rusya Hava Kuvvetlerinin ise İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Komisyonun 2019 Temmuz ortası ile 2020 Ocak sonunu kapsayan Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 23 sayfalık raporu açıklandı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer sürecin hukuki boyutunu A HABER’e yorumladı. Acer, "Rusya’nın özellikle 2015’de Suriye rejimine fiilen yardım etmeye başlamasından bu yana binlerce sivil hayatını kaybetmiştir. Bunların rapor halinde bulunuyor olması ileriki bir dönemde uluslararası ceza mahkemesinin bu durumun içerisinde dahil olma ihtimalini etkili kılabilir" ifadelerini kullandı.

"SUÇ SURİYE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMİŞ OLSA DA BAŞKA ÜLKELERDE YARGILAYABİLİR"

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer Esad'ın yargılanmasına yönelik sorulara;