Son dakika: Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti 04.03.2020 16:18

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de katıldı.